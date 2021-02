Jusqu’ici Thélios, la coentreprise née du rapprochement entre Marcolin et LVMH, fonctionnait exclusivement sur un portefeuille de griffes. Pour la première fois, le groupe complète son offre produits avec une nouvelle marque indépendante, baptisée 9.81.

Pourquoi ce nom ? Il s’agit d’une référence à la constante de gravitation (9,81 newtons). Giovanni Zoppas, le PDG de Thélios décrit la collection comme « un hommage à la force brute de la nature qui nous permet de rester les pieds sur terre, tout en nous inspirant les défis les plus audacieux ». Rien que ça !

Cette première collection, conçue et produite par Thélios, se présente comme une marque de luxe technique qui vise les hommes actifs et citadins à la recherche de qualité, de fonctionnalité et de design.

L’une de ses particularités réside dans une technologie brevetée exclusive qui permet une « courbure variable » des branches, ce qui facilite l’ajustage en toutes circonstances, par simple rotation de la branche. Cette nouvelle marque, qui comprendra trois collections par an, accueillera également des modèles saisonniers optiques et solaires. Ces modèles seront commercialisés uniquement dans le réseau des opticiens, dans une fourchette de prix allant de 290 à 490 euros pour la collection été 2021.