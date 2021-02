EssilorLuxottica et CooperCompanies annoncent vouloir créer une joint-venture avec une répartition à 50/50 pour l’acquisition de la société américaine SightGlass Vision. Cette dernière est spécialisée dans le développement de verres ophtalmiques visant à réduire la progression de la myopie chez l’enfant.

Pour être plus précis, la joint-venture créée fera l’acquisition de SightGlass Vision, actuellement détenue par CooperCompanies. La transaction et la création de la joint-venture sont bien entendu soumises à l’accord des autorités concernées. CooperCompanies détenait déjà une part minoritaire dans SightGlass Vision et en a finalisé l’acquisition complète en janvier 2021.

Quels bénéfices pour les deux acteurs ? « Grâce à ce partenariat, les deux entreprises vont renforcer leur potentiel d’innovation et accroître leurs capacités de mise sur le marché afin de développer la catégorie des solutions de contrôle de la myopie. La technologie de SightGlass Vision viendra compléter les solutions existantes, dont le verre Stellest d’Essilor ainsi que les lentilles de contact MiSight de CooperVision et ses solutions d’orthokératologie », expliquent les deux groupes.

EssilorLuxottica et CooperCompanies se positionnent ainsi sur un segment qui va faire l’objet d’une demande toujours plus grandissante dans les années à venir. On enregistre d’ores et déjà un développement rapide des cas de myopie dans le monde entier, notamment en raison de nos changements de comportement (toujours plus numériques et en intérieur) au quotidien. Au niveau des chiffres, on estime que la myopie touche actuellement 2,6 milliards de personnes. En 2050, 5 milliards de terriens le seront. La myopie est d’ailleurs la principale cause de déficience visuelle chez l’enfant.

Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement directeur général et directeur général délégué d’EssilorLuxottica estiment que ce partenariat s’inscrit dans la stratégie du groupe d’amélioration de la santé visuelle. « La complémentarité de nos solutions, dont le verre Stellest récemment lancé par Essilor, avec la technologie prometteuse de SightGlass Vision va étendre notre offre de produits innovants afin de répondre aux besoins croissants de nos clients et des consommateurs partout dans le monde. »

Même promesse de développement de produits contre la myopie chez CooperCompanies : « Ce partenariat est une extension naturelle de notre portefeuille actuel de produits innovants en matière de contrôle de la myopie, qui inclut notamment les lentilles de contact MiSight, et nous sommes fermement convaincus qu’il va renforcer notre capacité à accélérer ce type d’offres », a commenté Al White, PDG de la société.