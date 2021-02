Pour fidéliser les porteurs et se démarquer de la concurrence, Novacel propose aux opticiens de créer des lentilles aux couleurs et au nom du point de vente.

« Le packaging unique sur lequel est indiqué les coordonnées du magasin permet au porteur de penser instantanément à son opticien lors de son renouvellement », argumente l’entreprise. Cette offre est disponible à partir de 50 boîtes commandées avec les lentilles Binova Ultimate Plus (lentille mensuelle de dernière génération) et Binova Easy 1 Day (lentille journalière super-hydrogel). Les commandes se font facilement via un site dédié.