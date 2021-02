Pour la troisième année consécutive, Optic 2000 est le lauréat de la catégorie optique de la Grande enquête des marques, médias et enseignes préférées des familles, réalisée en décembre 2020 auprès de 6 551 familles.

Ce prix récompense le service Optic 2000 Kids, dédié au 2-8 ans et lancé en 2017. Cette spécialité enfant comprend une formation obligatoire pour les opticiens du réseau afin d’approfondir leurs connaissances spécifiques : approche, prise en charge et accompagnement de l’enfant et de ses parents, choix des montures et des verres adaptés à la morphologie des enfants. Au sein de chaque magasin, un espace leur est dédié avec du mobilier adapté et des gammes de montures conçues pour les morphologies en fonction des âges.