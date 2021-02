Depuis le 4 février, Krys propose une nouvelle gamme de verres, fabriqués à Bazainville (78) et certifiés Origine France Garantie, en promettant à la fois ultra-personnalisation et prix fixes, pour plus de clarté auprès des clients.

Les 905 magasins du réseau offrent depuis le début du mois un parcours client réinventé pour accompagner le lancement de la gamme de verres Signature Krys. « Le parcours client s’appuie désormais sur trois piliers : le double-contrôle de la vue et de la prescription, le visagisme et la prise de mesures électroniques évitant toute marge d’erreur », détaille l’enseigne. « Après avoir testé les capacités visuelles de son client et pris en compte ses gênes visuelles posturales, son comportement visuel, son relâchement musculaire, l’opticien s’appuie sur un nouveau service de visagisme qui permet de déterminer les caractéristiques de la monture aussi bien d’un point de vue technique qu’esthétique. »

Des verres à prix fixes

« Pour plus de clarté et de transparence », les verres Signature Krys sont donc commercialisés à prix fixes, peu importe la correction. Comptez 65 euros pour un unifocal, 100 euros pour un verre d’intérieur et 200 euros pour un progressif. Ils sont équipés par défaut d’une protection UV 100 %, d’un traitement antireflet, classique ou anti-lumière bleue. Les clients qui le souhaitent peuvent choisir deux options payantes : un traitement antisalissure, baptisé Clean (propre en anglais) et un amincissement des verres.

Après une phase de tests de 4 mois dans 60 points de vente partout en France, l’enseigne note une « baisse considérable des inadaptations visuelles, hausse du taux de satisfaction client, les retours de cette phase de tests sont extrêmement prometteurs ».

Bruno Censier, directeur de la marque Krys Optique et Audition, se montre particulièrement enthousiaste : « Signature Krys propulse notre enseigne à l’avant-garde de son marché, en cassant véritablement les codes du secteur. Disruptif, audacieux et fidèle aux valeurs qui font le succès de notre enseigne, ce parcours d’achat est la garantie d’un nouveau confort visuel exceptionnel, pour tous. Nos premiers tests en magasins le prouvent très clairement. Nous voulons insuffler un nouvel esprit dans le monde de l’optique en France et rendre accessible à tous l’ultra-personnalisation et le bien-être visuel. »