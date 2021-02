Le service client d’Hoya Vision Care France s’installe à Marne La Vallée, où est localisée son usine Origine France Garantie. De nouvelles solutions informatiques accompagnent les évolutions d’organisation qui incluent le regroupement d’une majeure partie des activités des sites de Louviers (Hoya) et St Priest (Seiko) à Emerainville Marne la Vallée.

La proximité du service client avec les différentes équipes de l’entreprise, au sein de locaux entièrement rénovés, permettra une meilleure coordination des fonctions production, logistique, qualité, conseils et formations. Un chargé de clientèle sera désormais dédié à chaque magasin par département ou enseigne, pour chacune des marques Hoya et Seiko. Cette nouvelle organisation s’accompagne de nouveaux services pensés au plus près des besoins des opticiens :

– l’e-suivi de commandes : l’opticien qui le souhaite, reçoit un e-mail quotidien qui récapitule ses commandes en cours et l’informe des dates de livraisons prévues ;

– un service de formations et d’e-learning avec certification (lancé en mars) ;

– un serveur vocal personnalisé de suivi des commandes (lancé en mars) ;

– un service support d’installation et suivi de nos outils informatiques ;

– un portail de connexion Extranet regroupant toutes vos informations (lancé en mars) ;

– un service client spécifique dédié au conseil Miyosmart et la freination de la myopie.