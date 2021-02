ADCL a défini le développement des gammes optiques et solaires pour les enfants et adolescents comme une priorité de sa stratégie de développement. La société le prouve une nouvelle fois en complétant sa collection Rip Curl Boys de 5 nouveaux modèles.

ADCL connaît bien Rip Curl, une licence qu’il distribue depuis 2006. Et leur partenariat est bien plus profond puisque le lunetier est devenu titulaire de la licence européenne depuis 2008 et développe le segment eyewear de la marque de surf désormais dans le monde entier, depuis 2019.

Après une collection solaire pour les ados en 2018, Rip Curl continue de développer son offre sur ce segment avec en ce début d’année 5 nouveaux modèles pour la ligne optique réservée aux garçons. Pourquoi cet intérêt pour les cibles des jeunes porteurs ? « Avec l’évolution des modes de vie, notamment l’utilisation exacerbée des écrans dès le plus jeune âge, les troubles visuels chez les enfants ont considérablement augmenté : 20 % d’entre eux présentent aujourd’hui un trouble visuel. De nombreuses pathologies apparaissent : myopie, fatigue visuelle. ADCL a donc développé plusieurs gammes complémentaires pour répondre à toutes les envies, depuis la naissance jusqu’à l’adolescence (0 à 16 ans) », explique la société.

Les cinq nouveautés de ce début d’année, se déclinent dans de nombreux coloris pour faire naitre 17 références en acier ou acétate (en UTX), sur des formes rondes ou rectangulaires pour répondre aux exigences esthétiques des ados, tout en restant plutôt discrètes. Autre argument de poids, le lunetier précise que « les prix des montures ont été ajustés à la baisse, sans céder sur la qualité des produits ».