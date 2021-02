Kevin Rolland fait partie des skieurs freestyle les plus titrés de tous les temps : médaillé de bronze des JO d’hiver à Sotchi en 2014, neuf fois médaillé des X-Games, dont cinq fois en or, détenteur de 3 globes de cristal et d’un titre de champion du monde. En ce début d’année, il entre dans la Pro-Team d’happy riders d’Izipizi.

La marque, qui vient de fêter ses 10 ans et a ouvert une « house » à Paris, accompagnera le skieur de la station de La Plagne, vers les championnats du monde 2021 et les Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Kevin Rolland rejoint ainsi la spécialiste de slopestyle, Lou Barin, la freerideuse franco canadienne, Sophie Lechasseur-Gavaggio, le touche-à-tout Franck Bernes-Heuga ou encore les freerideurs Victor Galuchot et Kevin Guri, dans cette équipe d’ambassadeurs, qui vise à développer la notoriété de la gamme sportive d’Izipizi.

Lancée en 2017, cette ligne sports comprend trois modèles : Sun Nautic, avec des verres polarisants pour les sports aquatiques, mais qui sera parfait aussi pour le golf ; Sun Glacier pour les sports de neige ; Sun Snow, un masque de ski disponible en deux versions pour les adultes et les enfants.

Pourquoi Kevin Rolland a accepté ce partenariat ? « C’est un peu comme si je travaillais en famille et cela rend les choses bien plus simples et agréables. J’ai tout de suite compris que chez Izipizi, l’état d’esprit et les valeurs qui me sont chères étaient réunis pour prendre un maximum de plaisir sur les skis comme dans la vie. Mais ce rapprochement n’est envisageable que parce que les produits sont à la hauteur de mes attentes de sportif de haut niveau. En effet, dans mon sport, la visibilité et la protection sont deux facteurs essentiels à la performance. Je dois donc faire appel aux meilleures technologies pour m’accompagner vers la victoire », explique-t-il.