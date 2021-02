Le réseau Kalixia issu du rapprochement entre Kalivia et Audistya regroupe 4 400 centres audio partenaires et compte 16 000 bénéficiaires.

Selon un communiqué publié par la plateforme du groupe Vyv et de Malakoff Humanis, le nouveau réseau Kalixia audio, lancé le 2 janvier, rassemble la plupart des enseignes d’audioprothèse et compte 20 % de centres indépendants. Côté services, il intègre une analyse de devis dématérialisée, avec une réponse immédiate à l’audioprothésiste et au patient. L’outil de géolocalisation met désormais en avant les compétences spécifiques des professionnels et permet la prise de rendez-vous en ligne (pour les points de vente qui la proposent). Kalixia a aussi répertorié l’ensemble des fournisseurs d’aides auditives pour mettre à disposition de ses audioprothésistes partenaires un référentiel exhaustif de toutes les marques disponibles avec une classification basée sur les critères techniques du Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales, qui inclut une branche Audiologie).

En janvier, quelque 13 000 bénéficiaires ont été appareillés au sein du réseau Kalixia, annonce la plateforme. Les produits de classe I, vendus sans aucun reste à charge depuis janvier, représentent 33 % des ventes en volume. « La classe 2 demeure cependant majoritaire avec un prix moyen très favorable pour les patients. »

Rappelons que la phase de conventionnement de Kalixia Audio, à l’automne dernier, avait été marquée par de vives critiques des organisations de la profession d’audioprothésiste, notamment quant au niveau des garanties pour la classe II (qui font toujours polémique) et à la possibilité d’un « suivi intermittent » par les audios partenaires.