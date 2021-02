Actualité chargée pour Demetz en ce mois de février. Le spécialiste des solutions visuelles pour les sportifs dévoile en effet deux nouveautés : des lingettes antibuée et une collaboration avec l’athlète de haut niveau Yoann Stuck, pour tous les trailers.

Depuis quelques mois, on parle beaucoup de la buée sur les lunettes avec le port quotidien du masque de protection. Mais n’oublions pas qu’avant la pandémie, la buée était déjà une problématique pour de nombreux sportifs. Demetz vient ainsi de lancer une lingette « pour une protection optimale et durable sur vos lunettes et masques contre la buée pour un confort de vision en pratiques sportives ». Après lavage à l’eau claire, il suffit d’essuyer ses lunettes avec la lingette pour bénéficier de l’antibuée, grâce à une molécule spécifique qui empêche la condensation de la vapeur d’eau. Le principe actif intégré à la lingette est efficace jusqu’à 300 utilisations.

L’autre actualité de Demetz est donc le lancement du modèle Hurry by Stuck, une édition limitée du modèle Hurry, co-créé avec l’athlète de haut niveau, Yoann Stuck.

Ce modèle se constitue d’une monture en plastique injecté avec 3 options d’écrans panoramiques selon les besoins visuels : Zephyr (brun ou gris catégorie 3), Bora (rose pour augmenter les contrastes) et Rafale (jaune ou bleu photochromique). Il est également équipé d’un nez ajustable, d’un système d’aération de l’écran, d’ouvertures dans les branches pour augmenter la légèreté et d’embouts antidérapants pour plus de maintien.

Dans cette édition limitée à 300 exemplaires, Hurry by Stuck est disponible en noir mat écran brun miroir or. Il existe également en 6 coloris différents, avec d’autres teintes et traitements pour un prix public allant de 88 à 172 euros selon les configurations.