Les sources d’inspiration sont nombreuses pour les créateurs de lunettes. Les arts en particulier (cinéma, musique ou architecture) sont souvent cités par les designers. Plus rarement, la danse classique. C’est pourtant à l’une des plus grandes compagnies au monde que Silhouette a décidé de rendre hommage à travers deux modèles d’exception.

Silhouette lance des solaires sophistiquées plaquées or 23 carats. Comme le nom de la gamme l’indique, Bolschoi Grace, il s’agit d’un hommage au célèbre théâtre de Moscou, « qui incarne l’élégance, l’art classique, l’architecture grandiose et le ballet Bolchoï de renommée mondiale », explique le lunetier autrichien.

Ces solaires, qui se déclinent en deux formes (papillon et œil de chat), sont fabriquées à la main par des artisans autrichiens. Ces lunettes bijoux évoquent la grâce et la légèreté des danseuses de ballet, notamment à travers l’espace vide entre la monture et le verre qui semble ainsi suspendu. Les branches en or 23 carats peuvent être personnalisées et raccourcies individuellement. Pour plus de personnalisation, ce produit haut de gamme se décline dans différentes combinaisons de couleurs, avec des finitions mates, brillantes ou satinées pour les métaux.

Les verres de ces solaires embarquent la technologie brevetée Silhouette Light Management, qui protège contre les UV et la lumière bleue. « Les zones de transmission spécialement développées des verres Silhouette assurent un effet éclaircissant agréable et des couleurs brillantes et contrastées tout en apportant une protection optimale contre l’éblouissement », précise Silhouette.