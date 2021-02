Tous les opticiens connaissent Opal en tant que spécialiste de la monture pour enfants. Mais le lunetier français commercialise aussi des collections adultes (Rolling Stones, Bérénice). Il s’est également forgé une solide réputation dans les montures pour les offres petits prix et le segment de la seconde paire.

Face au succès de ces collections et l’offre grandissante année après année, Opal a décidé en ce début 2021 « d’offrir aux professionnels de l’optique une marque plus dynamique, plus claire et plus performante ».

Les opticiens auront désormais un seul nom à retenir : Owlet. Sous cette appellation, ils retrouveront le département d’Opal dédié au petit prix (anciennement Opal Direct).

Au niveau des produits, une nouvelle segmentation a été mise en place à travers 6 lignes pour réunir de manière plus claire toutes les offres petits prix :