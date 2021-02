Pour sa collection vintage printemps-été 2021, Etnia Barcelona nous propose une plongée dans la Costa Brava pendant l’âge d’or d’Hollywood.

Entre les années 30 et 60, les plus grands artistes, acteurs et musiciens avaient leurs habitudes sur la Costa Brava. Avec ses plages et ses hôtels luxueux, la région était alors un des spots les plus glamours de la Méditerranée. Une ambiance particulière y régnait dans un mélange de glamour, d’élégance, d’arts et de plaisirs de la vie.

Etnia Barcelona a donc travaillé sur des formes, matériaux et verres originaux de cette période pour donner vie à sa nouvelle collection pour hommes et femmes. Au total, 20 nouveaux modèles optiques et 14 solaires ont été retenus. Au niveau des matériaux, pour l’optique, le choix s’est porté sur de l’acétate de chez Mazzucchelli et des verres Barberini pour équiper les lunettes de soleil.

Au niveau du style, et en particulier des coloris, on retrouve bien entendu des tonalités classiques et intemporelles comme le noir ou l’écaile, mais également des teintes plus modernes comme le vert bouteille, le grenat ou le miel. Les amateurs de petits détails repèreront également les ornements et inserts discrets qui décorent élégamment les branches.