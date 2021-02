Comme tous les événements de grand envergure, l’organisation du Tour Auto Optic 2000 doit tenir compte de la progression de la pandémie de Covid-19. Alors que les confinements régionaux apparaissent, la course de voitures anciennes voit ses dates reportées à la fin de l’été.

Fin janvier, alors que les choses semblaient s’améliorer sur le front sanitaire, Optic 2000 annonçait le retour du Village Prévention sur le parcours de la 30 ème édition du Tour Auto, avec des animations proposées au public pour le sensibiliser à l’importance d’une bonne vue et audition pour une conduite en toute sécurité.

Malheureusement, c’était sans compter sur la propagation des variants du Covid-19 dans différentes régions de l’Hexagone. Suite aux nouvelles mesures de confinement mises en place à Nice et Dunkerque (et celles qui seront certainement prises dans les prochaines semaines), les organisateurs ont décidé de reporter cette édition 2021, prévue initialement au mois d’avril, du 30 août au 4 septembre 2021.

Seules les dates changent, l’itinéraire reste le même : départ du Grand Palais Éphémère et une arrivée dans la ville de Nice, avec des étapes à Beaune, Aix-les-Bains, Valence et Nîmes. Bien entendu, Optic 2000 ne pouvait qu’être en accord avec cette décision pour la sécurité des équipes engagées comme du grand public : « « En tant que partenaire historique du Tour Auto Optic 2000, l’enseigne Optic 2000 soutient cette décision visant à protéger l’ensemble de l’organisation et le grand public. Nous espérons retrouver au plus vite les passionnés et les opticiens qui participent chaque année à cette belle aventure », a commenté Olivier Padieu, président du groupement Optic 2000.