Jusqu’ici, l’ICO (Institut et centre d’optométrie) de Bures-sur-Yvette, c’était une école de 3 200 m2. Depuis le début de cette année, on peut désormais parler d’un véritable campus puisqu’une nouvelle résidence de 210 logements vient d’ouvrir ses portes pour accueillir étudiants et apprentis.

« Nous voulons proposer à nos étudiants le meilleur cadre d’apprentissage possible afin de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir » explique Claude Delhomme, directrice.

Le gestionnaire de la résidence, le Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT) propose une « expérience de vie » fondée sur des valeurs d’accompagnement et d’épanouissement. Ce sont donc des logements de qualité qui sont proposés à coût modéré, qui peuvent faire l’objet d’une aide personnalisée au logement (APL).

Après déduction des APL, le reste à payer mensuel se situe entre 210 € à 420 € maximum en fonction du statut du résident (étudiant, apprenti) et de son revenu mensuel. Le loyer comprend également de nombreux services pour améliorer la vie des habitants : assurances, restauration le midi, espaces de coworking, laverie, salle de sport, parkings, local vélo, équipes d’animation et gardiennage 24h/24. Une nouvelle structure qui placera les étudiants et apprentis dans des conditions optimales pour obtenir leur diplôme, à l’heure où l’actualité nous montre les difficultés que rencontrent les étudiants dans toute la France.