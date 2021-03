De Rigo et Fila, marque historiquement liée au monde du tennis et aux vêtements de sport, ont signé le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution de montures optiques et solaires en Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique, Australie et Nouvelle-Zélande.

Il s’agit donc d’une reconduction du partenariat initié en 1996 entre les deux sociétés et qui se poursuit « avec une satisfaction mutuelle », précise le communiqué. « Dans une année complexe comme 2020, Fila Eyewear a en effet enregistré une croissance de 9 % de ses ventes mondiales, grâce notamment aux résultats des ventes en Europe et en Amérique. » Comment expliquer le succès de ces collections de lunettes ? « Une identité forte, un positionnement bien défini et une large gamme de produits. Une collection qui, grâce à un bon mélange de design, de qualité et de performance, permet d’atteindre une cible hétérogène de consommateurs internationaux. » Avec une large offre de modèles et de formes, Fila s’adresse aussi bien aux urbains, qu’aux sportifs, qu’aux amateurs des dernières tendances de la mode.

« Nous sommes particulièrement fiers de ce renouvellement qui confirme une fois de plus la longue et solide relation entre nos entreprises, qui a débuté il y a 25 ans avec le lancement de la toute première collection de lunettes FILA. Au cours de ces années de collaboration, nous avons travaillé ensemble et ensemble nous continuerons à apporter le style iconique de la marque dans le monde de la lunetterie”, a commenté Michele Aracri, PDG de De Rigo Vision, à l’issue de cette signature.