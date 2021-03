Distribuée depuis 2016 par L’Amy, la licence New Balance change de partenaire et fait une nouvelle fois confiance à un lunetier français pour ses collections eyewear : Lunettes Grasset Associés.

Inutile de revenir sur la notoriété mondiale de cette marque issue de l’univers du sport. Les produits New Balance, dont les célèbres baskets avec leur N majuscule comme seul logo, sont aujourd’hui commercialisés dans 120 pays, pour un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars. Rien qu’en France, ce ne sont pas moins de 2 millions de chaussures qui sont vendues chaque année.

Les premières collections de lunettes issues de ce partenariat affichent d’ores et déjà des résultats « très encourageants » pour le premier mois de précommande indique Henry Grasset, le dirigeant de l’entreprise. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux opticiens français les lunettes New Balance. Nous avons privilégié les lignes homme et enfant et mettrons l’accent, en plus de l’ADN couleur de la marque, sur les exclusivités techniques comme les branches ajustables Elock et les charnières enfants 180°. » La ligne optique pour hommes, ados et enfants (6-10 ans) promet des styles sports, urbains, colorés et aux prix très accessibles.

New Balance rejoint ainsi Seiko, Eden Park, IKKS, Agnès b. ou encore Bensimon dans le portefeuille de la société qui se définit comme « marketeur lunetier » et affiche une stratégie claire : « Continuer d’investir sur de nouvelles griffes et des nouveaux produits. »