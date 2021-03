L’enseigne inaugure un point de vente prestigieux sur la plus belle avenue du monde, où elle ambitionne de « proposer la plus belle offre de Paris en produits premium et luxe ».

Ce nouveau magasin, situé dans la Galerie des Arcades, se veut la vitrine de la marque Atol, qui devient la 3ème enseigne d’optique présente sur les Champs-Elysées (après Alain Afflelou et GrandOptical). Son ouverture intensifie sa présence en Ile-France, où elle réunit 69 points de vente dont 5 à Paris. « Outre sa promesse de notoriété, ce flagship vient asseoir le tournant stratégique pris par l’enseigne dans la segmentation de son offre », explique la coopérative qui, après avoir développé l’accessibilité avec Atol Access (3 points de vente à ce jour, 10 devraient ouvrir cette année), sort de l’approche traditionnelle avec une interprétation luxueuse de son concept premium.

Ce nouveau magasin parisien est le cinquième à décliner ce concept haut de gamme après Clamart, Amiens, Belleville-sur-Saône et Dieppe. Il propose une gamme de marques hyper sélectives (Pomelatto, Berlutti, Cartier, Fred Fenty). Conçu sur trois niveaux, il est équipé d’un accueil VIP au deuxième et dernier étage ainsi que d’un service de conciergerie. Le rez-de-chaussée est consacré aux solaires et les deux étages aux équipements optiques. L’associée et gérante du point de vente, Joanna Cohen, a mis également en place des services privilégiés comme la livraison de l’équipement à la vue en 1h et dans les 24/48h pour des verres progressifs. « Un argument supplémentaire, adapté à la clientèle de passage des Champs-Élysées », précise Atol.