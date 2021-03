En 2021, Henry Jullien célèbre son centenaire. Dès le début du mois de janvier, la société française rachetée par le groupe L’Amy, annonçait la mise en place d’une nouvelle équipe et une nouvelle répartition des marques, mais également des nouveautés dans son univers de marque, comme dans l’offre produits.

Première expression de ce renouveau : le lancement d’une nouvelle collection pour les femmes. 4 modèles la composent sous l’appellation Skylight. Des montures caractérisées par des lignes fines et une combinaison entre savoir-faire artisanal et technologie. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard, s’ils sont répertoriés dans la collection NanoStudio du fabricant. Cette dernière utilise le Nanofit, un matériau également exploité dans le milieu médical et l’industrie aéronautique, notamment pour son élasticité, sa résistance et sa mémoire de forme. Ces montures optiques qui ne pèsent que 4,9 grammes, se déclinent en 4 formes cerclées et 3 associations de coloris (Rouge, Doré, Taupe, Chocolat, Framboise, Or rose, Aubergine, Noir, Doré Antique).

Ces modèles féminins qui sont d’ores et déjà disponibles à la livraison seront rejoints dans quelques mois par de nouvelles créations également pour les porteuses dans l’autre gamme de produits maison : le Doublé Or.