Le groupe lunetier a choisi le 8 mars, date de la Journée internationale des droits des femmes, pour célébrer son demi-siècle. Et pour cause : ce sont deux femmes, Véronique et Marie Lapeyre, qui sont aujourd’hui à ses postes clés.

C’est en 1971 que Jean-Claude et Françoise Lapeyre créent l’entreprise éponyme. Jean-Claude Lapeyre est rejoint, en 1988, par son fils Arnaud qui s’occupera de conduire la transformation digitale de l’entreprise. Véronique s’embarque dans l’aventure en 1997, avant sa sœur Marie en 1999.

Depuis 2017, Véronique Lapeyre est la dirigeante de Lapeyre Groupe. Elle a fait prendre un nouveau virage à l’entreprise en développant l’international et l’e-commerce. Mais, avant cela, elle y a occupé les fonctions de comptable, tout en aidant à la préparation de commandes, à la réception des produits, aux achats, à la gestion commerciale… Ses valeurs phares sont l’humain et la bienveillance qu’elle place au cœur de la performance de la société. « Les salariés ont tous une place de choix et peuvent s’exprimer librement. Véronique profite des 50 ans de l’entreprise pour les valoriser en proposant un portrait mensuel de chaque collaborateur. Publiés tout au long de cette année d’anniversaire, ces portraits sont un véritable gage de reconnaissance de la direction : une manière pour Véronique d’entretenir la proximité qui la lie à ses salariés », explique le groupe. Sa sœur Marie est quant à elle responsable des achats, également depuis 2017. Elle a débuté dans l’entreprise par l’accueil clientèle, la prise de commandes et la préparation des colis. Comme Véronique, elle a dû faire ses preuves avant de prendre ce poste à responsabilités qu’elle qualifie de « créateur de valeur ».