Le printemps de Pierre Eyewear va rimer avec activité chargée. En effet, le créateur français change de locaux, lance la nouvelle version de son site et dévoile sa nouvelle identité visuelle.

Les équipes de Pierre Eyewear viennent tout juste d’emménager dans leurs nouveaux bureaux. Pour l’heure, seul un teaser a été diffusé sur Facebook. Le lunetier a choisi de dévoiler progressivement ces nouveaux locaux sur ses réseaux sociaux, en particulier sur son compte Instagram.

Pierre Eyewear finalise également la refonte de son site Internet. Cette nouvelle version annoncée « très prochainement », promet une « plateforme plus intuitive et mobile-friendly ».

Ce nouveau site prendra bien entendu en compte la nouvelle identité visuelle de la marque qui se déclinera en ligne et hors ligne. En effet, après 14 ans sans changement de logo, ce dernier a été totalement repensé. On oublie la police manuscrite, il affiche désormais un « graphisme moderne qui redynamise l’image de la marque ». « La signature égérie a été revue en étant simplifiée pour un résultat plus épuré, homogène et en totale synergie avec notre nouvelle marque « Monsieur Pierre ». Les deux logos sont reconnaissables grâce à leur design cohérent et aisément identifiable », détaille Pierre Eyewear.