Cette lentille Bausch+Lomb baptisée Ultra marie confort visuel, facilité d’adaptation et reproductibilité pour répondre aux besoins de près de la moitié des presbytes qui sont aussi astigmates, au moins d’un œil.

Selon une étude menée par Bausch+Lomb en 2018, seuls 5 % des presbytes astigmates sont équipés en lentilles multifocales toriques faute de solution adaptée à leurs attentes, qui sont celles de tous les presbytes : une vision nette et constante à toutes les distances et des transitions fluides. Ultra Multifocale pour Astigmates promet de satisfaire ces porteurs, grâce à la technologie Géométrie 3-Zone Progressive : trois larges zones de puissances constantes permettent de concentrer la lumière au bon endroit pour soutenir les taches visuelles intenses et dynamiques.

La technologie OpticAlign Design, avec son système hybride de ballast, garantit en outre, d’après le laboratoire, « une adaptation simple et réussie dès la première visite » dans 4 cas sur 5. Combinée à son trait repère à 6h et à l’indicateur d’axe du cylindre, Ultra Multifocale pour Astigmates est stable (la rotation est de moins de 5° dans 95 % des cas lors de l’adaptation). Côté matériau, cette lentille bénéficie de la technologie MoistureSeal, qui consiste en deux phases de polymérisation de la matrice de silicone et de la povidone. Elle retient 95 % de sa teneur en eau pendant 16h de port.

Elle est disponible, sous 48 h, en boîte de 6 lentilles à la vente et en blisters unitaires à l’essai, dans les paramètres les plus courants : de -5,00 à -1,00D et de +1,00 à +3,00D par 0,25D ; deux additions (Low et High) ; cylindres : -0,75/-1,25D ; axes : 10°, 90°, 170°, 180°.