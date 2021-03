En septembre dernier, nous vous annoncions que la licence Max Mara faisait son entrée dans le portefeuille de Marcolin. 6 mois plus tard, le lunetier et la griffe de mode déclarent le lancement officiel de la première collection issue de leur collaboration.

Le 24 septembre 2020, une présentation en avant-première d’un modèle de solaires a eu lieu lors du défilé Max Mara printemps-été 2021, à Milan. Depuis, les équipes artistiques des deux côtés ont travaillé pour « donner vie à une collection extrêmement féminine, qui se caractérise par un grand savoir-faire artisanal et interprète parfaitement l’univers Max Mara. La légèreté, l’élégance moderne, les formes géométriques et minimalistes interagissent entre elles en parfaite harmonie ».

La première collection de lunettes Max Mara x Marcolin sera commercialisée à partir du mois d’avril dans les boutiques et sur le site de la griffe, dans les grands magasins, sur une sélection de plateformes d’e-commerce et bien entendu chez les opticiens partenaires. Pour la communication, une campagne sera diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a été « réalisée en collaboration avec des talents internationaux, qui incarnent la collection et participent à la création des contenus. Chacun d’entre eux réinterprète le concept à sa façon, en fonction de sa personnalité et de son style, pour créer une vidéo narrative, qui représente le véritable cœur de la campagne de communication », expliquent les partenaires, tout en gardant une part de mystère. Rendez-vous également en avril pour découvrir l’intégralité des modèles qui composent la collection. Pour l’heure, on sait simplement qu’on y retrouvera acétate et métal notamment sur « des formes oversize emblématiques de façon contemporaine ».