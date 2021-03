Invu accueille une nouvelle collection en édition limitée de modèles équipés de verres minéraux ultra polarisants.

Cette nouvelle gamme regroupe des formes classiques de la lunetterie, au style intemporel : aviateur, pantos ou carrées qui séduiront un grand nombre de porteurs. Ces modèles sont équipés de charnières Flex pour un confort tout au long de la journée.

Au niveau des verres, il s’agit donc d’un produit minéral, avec un filtre polarisant, les 7 couches d’antireflet et un traitement hydrophobe oléophobe.

« On retrouve donc dans ces modèles Invu, une netteté et une précision optique imbattable et un antireflet face interne pour un confort optimal. Cette collection a pour objectif de proposer aux opticiens le top de la qualité au meilleur prix pour une expérience client inégalée », promet la marque.

Selon ADCL, qui distribue les produits Invu en France, « grâce à cette nouvelle gamme plus premium, les opticiens auront un éventail de produits plus large pour démarrer la saison solaire. Avec un prix de vente généralement constaté à 109 €, soit 40 € moins cher en moyenne que ses concurrents, les opticiens bénéficient d’un produit haut de gamme attractif à bas prix ». Ces modèles sont d’ores et déjà disponibles à la vente, avec une livraison en 24 heures pour toute commande passée sur le webshop d’ADCL.