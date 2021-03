Vivienne Westwood et Mondottica viennent de signer un accord de licence pour la conception, la production et la distribution des collections de lunettes de la griffe britannique.

Ce n’est pas la première fois que Vivienne Westwood décline son style en optique. En effet, elle a longtemps été en partenariat avec la société italienne Allison, devenue depuis AVM 1959. Le contrat avec Mondottica a officiellement débuté en ce mois de mars pour se terminer fin 2025. Ce partenariat donnera naissance à des collections optiques et solaires pour hommes et femmes qui viendront célébrer le 40ème anniversaire du premier défilé de la créatrice à Londres au début des années 80. Avec son esprit issu tout droit de la rue et de la mode punk, le style brut de Vivienne Westwood est toujours à l’avant-garde. Un style si particulier que l’on retrouvera très certainement dans ces nouvelles collections de lunettes.

Stylé et écoresponsable

Même chose pour son engagement envers l’environnement (soutien à Greenpeace, abandon de la fourrure, etc.). Un aspect confirmé par Tony Pessok, PDG de Mondottica : « Nous sommes ravis d’annoncer le partenariat entre Mondottica et Vivienne Westwood – nos deux sociétés ont des valeurs similaires en termes d’avancée vers un avenir durable, et cela formera l’éthique de la collection que nous allons produire. Vivienne Westwood est une marque iconique et individuelle, et la gamme de lunettes sera respectueuse et alignée avec leurs collections ».

Même écho pour Carlo d’Amario, PDG de Vivienne Westwood, « Mondottica n’est pas seulement une marque qui partage nos valeurs fondamentales, mais en se tournant vers notre héritage de marque et nos principes de conception traditionnels, et grâce à leur innovation dans les matériaux recyclés, fait partie de notre évolution vers un avenir plus durable ».