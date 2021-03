Lancée en 2020, la collection David Beckham par Safilo revient en ce printemps-été 2021 avec de nouvelles créations, inspirées de la douceur de vivre et de l’atmosphère de Miami.

« Miami est un endroit vraiment très spécial. L’énergie que cette ville dégage est incroyable et ce sont ses superbes lumières, sa culture vibrante de vie et la diversité de ses habitants qui ont inspiré cette nouvelle collection de lunettes. L’esprit de Miami est unique, c’est pourquoi nous avons voulu le capturer dans la collection printemps/été 2021 », détaille le footballeur.

On retrouve notamment l’esprit de Miami à travers des lignes rétro et des couleurs vives rappelant le ciel de la Floride et les couleurs des bâtisses, sans oublier une touche de style décontracté tout britannique. On reconnaît bien entendu le motif Talisman, devenu quasiment un signe distinctif de la collection pour les plus connaisseurs.

Outre le style, il est important de noter que la ligne solaire propose différentes solutions de verres en fonction des besoins de protection des porteurs : verres polarisants, verres orange pour accentuer les contrastes ou encore verres photochromiques sur certains modèles.