Selon la 2ème étude menée par l’institut Gallileo sur la performance des opticiens Nikon Pro, ceux-ci affichent une croissance dépassant notablement celle des opticiens non partenaires de la marque.

L’enquête réalisée par Gallileo compare la croissance 2017-2019 du CA et de la marge brute des opticiens ayant rejoint le programme Nikon Pro à celle des opticiens ne l’ayant pas fait. La structure des deux échantillons est comparable en termes de répartition par strate de CA par magasin et en termes de représentation indépendants / enseignes. L’étude montre que, sur la période concernée, les opticiens partenaires Nikon Pro ont vu leurs ventes progresser de 7 %, contre 1,1 % pour les autres (soit un delta de 5,9 points). La marge brute a quant à elle augmenté de 7,5 % pour les premiers contre 1,4 % pour les seconds (soit un delta de 6,1 points).

Par ailleurs, selon une étude Qualitrix menée en décembre 2020, le taux de satisfaction globale des opticiens Nikon Pro est plus élevé de 17 points en comparaison avec celui des opticiens non partenaires. « C’est une grande satisfaction de pouvoir fournir une preuve supplémentaire de l’efficacité du modèle spécialement conçu pour nos partenaires opticiens qui ont fait le choix de faire confiance à Nikon Verres Optiques », se réjouit Prûne Marre, présidente de BBGR.

Dans un contexte économique tendu, le fabricant compte poursuivre cette dynamique cette année. « Notre objectif est de démontrer à nos partenaires qu’ils ont raison de nous faire confiance et pour cela nous allons poursuivre le déploiement de nos leviers de croissance qui s’avèrent solides et pérennes : la puissance d’une marque consommateur, qui a pris un nouveau virage avec la nouvelle campagne de marque et la saga Le Coup d’Oeil en créant encore plus de proximité avec les consommateurs, des produits au plus près des besoins des opticiens et consommateurs avec de très belles innovations qui arrivent sur 2021 et l’accompagnement sur-mesure de nos partenaires tout au long de l’année (programme Nikon Pro, proximité de nos agences et de notre équipe commerciale, des formations efficaces…) pour mettre en valeur leur expertise et leurs magasins », ajoute Céline Torracinta, directrice marketing et communication de BBGR-Nikon.