Depuis le début de l’année, Flair utilise sur l’ensemble de ses supports sa nouvelle identité visuelle, développée à l’occasion du 75ème anniversaire de la marque. Passage en revue.

L’objectif de cette nouvelle identité visuelle : donner « une image globale moderne et contemporaine ». Pour cela, le fabricant a dévoilé une nouvelle campagne, des images en mouvement, un logo modernisé et une nouvelle sélection de couleurs et polices de caractères.

Connue et reconnue dans le monde entier pour ses modèles percés, Flair revendique son histoire et sa fabrication made in Germany depuis 1946 en intégrant « L’original » a son logo.

Flair souligne également son goût pour les détails travaillés, notamment à travers la signature “Beautiful in every detail”. « Ce sont précisément ces détails qui sont mis en valeur de manière créative dans la nouvelle identité de marque. L’utilisation de photographies élaborées et de photos de personnes, combinées à des éléments 3D, permet d’exposer de manière optimale les matériaux de haute qualité, les formes spéciales et les couleurs vives, ainsi que le traitement unique des produits », explique la marque.

Bien entendu, le site Internet de Flair et l’ensemble des réseaux sociaux ont été mis aux couleurs de cette nouvelle identité visuelle. Pour les opticiens, de nouveaux supports publicitaires ont été développés en différents formats pour la publicité sur le lieu de vente. Rappelons que depuis mai 2020, Flair appartient au groupe OWP. C’est d’ailleurs la filiale d’OWP en France qui distribue les collections Flair dans l’Hexagone.