Les liens entre la mode et la lunetterie sont nombreux. J.F. Rey vient d’en faire une nouvelle fois la démonstration avec sa collection Highlight, qui promet « de la couleur, de la brillance et des belles matières ».

Pour cette collection, composée de montures en acétate, les équipes du créateur marseillais se sont penchées en particulier sur les nombreux imprimés disponibles sur cette matière qui permet une grande liberté. « Créées dans un esprit de tissage sophistiqué où se mêlent des effets de textile “tricotés”, les matières se sophistiquent avec des rendus texturés et nuancés qui se révèlent très réussis par transparence », explique la marque.

Sur la face, on retrouve une ligne d’acétate unie pour contraster avec l’imprimé. Un détail esthétique et technique obtenu par laminage. Les mariages de coloris ont été pensés pour les deux sexes, avec notamment des tons pastel ou poudrés pour les femmes. Les petits détails qui font la différence : le tenon en volume, les collages sur les branches et les charnières Flex pour le confort de port tout au long de la journée.