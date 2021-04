Lancel, la célèbre marque de maroquinerie française, a choisi Grosfilley France pour développer et commercialiser ses collections optiques et solaires dans l’Hexagone et à l’international, pour une durée de 6 ans.

Le lancement officiel de la collection est annoncé à partir du mois de septembre prochain dans le réseau français et à l’international à partir de janvier 2022. Cette nouvelle collection fera donc assurément partie des nouveautés présentées par la société française au prochain Silmo.

Pour l’heure, on sait que cette première collection « élégante et audacieuse », comprendra 32 modèles (20 optiques et 12 solaires), avec la promesse d’un soin particulier « aux choix des matériaux et des couleurs avec des détails “signature” Lancel ».

Pour Grosfilley, cette signature avec Lancel, marque avec laquelle elle partage « des valeurs communes notamment la qualité, le savoir-faire français dans la création de produits de luxe et la proximité clients », lui permet de renforcer sa présence sur le segment premium féminin. Avec ce nouveau partenariat, Lancel rejoint Azzaro Paris, Chantal Thomass, Vicomte A, Zilli et Charriol dans le portefeuille de licences de Grosfilley.