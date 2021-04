Selon un sondage OpinionWay pour Sofinco*, 1 Français sur 3 cite l’achat d’équipements optiques comme le poste le plus lourd de son budget santé.

Interrogés sur le type de soin le plus important de leur budget santé annuel restant à leur charge, 30 % des sondés répondent l’optique. L’achat de lunettes est ainsi considéré comme la plus coûteuse de toutes les dépenses de santé, devant les soins dentaires (28 %), les soins courants (27 %) et l’hospitalisation (8 %). Ces dernières années, ce chiffre n’a cependant pas évolué (31 % en 2018, 30 % en 2019, 29 % en 2020).

Pour financer des dépenses de santé, 29 % des Français ont déjà dû souscrire à une mutuelle complémentaire (20 % d’entre eux l’ont fait pour un achat optique), 26 % ont changé de complémentaire santé (26 % d’entre eux pour l’optique) et 12 % ont contracté un crédit (16 % d’entre eux pour l’optique). De manière générale, ces dernières années, 21 % ont opté pour une mutuelle qui rembourse mieux (contre 37 % en 2012) et 16 % ont souscrit à un contrat moins onéreux (contre 26 % en 2012).

En 2020, 21 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reporté ou renoncé à l’achat de lunettes, de lentilles, de prothèses dentaires ou d’audioprothèses : 8 % pour des raisons sanitaires et 13 % pour des raisons financières. Enfin, en ce qui concerne l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les frais de santé, 60 % estiment qu’ils vont rester stable, 31 % qu’ils vont augmenter et seulement 6 % qu’ils vont diminuer.

*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées les 24 et 25 février 2021.