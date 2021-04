Rolf Spectacles a vu le jour en 2009 au milieu des Alpes tyroliennes. A l’origine, la société proposait des lunettes en bois, puis, année après année, en titane, pierre, corne, etc. Toujours à la recherche de nouveaux matériaux, les équipes Rolf ont mis au point la collection Substance en se tournant vers les végétaux.

A l’heure où la question environnementale s’invite chez de nombreux lunetiers, différentes solutions existent actuellement notamment autour de l’acétate bio-sourcé. Rolf a choisi de proposer une nouvelle voie à travers sa collection Subtance et ses modèles à base de plantes. « Le point de départ de la dernière collection est la poudre d’une plante aux caractéristiques uniques. Cette nouvelle matière offre une synergie de propriétés durables et fonctionnelles qui ont permis à l’entreprise, axée sur la technologie et le design, de développer des lunettes innovantes », expliquent les équipes de Rolf.

Les 23 modèles de cette collection, décliné chacun en 6 couleurs différentes sont en effet réalisés à partir d’une plante de la famille des Euphorbiacées, choisie pour ses nombreuses caractéristiques. Le matériau obtenu affiche entre autres une grande durabilité.