Henry Jullien, qui fête cette année son centenaire, a développé une nouvelle stratégie pour conquérir de nouvelles parts de marché. Parmi ses objectifs : rajeunir la cible. Bonne nouvelle, le lunetier français vient de recevoir un sacré coup de pouce pour atteindre de nouveaux porteurs.

On le sait tous, les looks et accessoires portés par les chanteurs, et en particulier les rappeurs, sont scrutés à la loupe par les fans. Parmi l’ensemble des accessoires les plus convoités, les lunettes de soleil figurent en très bonne place, avec des retombées de vente souvent importantes.

Les trois rappeurs marseillais, Alonzo, Jul et Naps ont mis en ligne leur dernier clip, La Seleção, il y a quelques jours. Un titre solaire qui sent bon l’été. On peut y voir les trois artistes avec différentes solaires tout au long du clip. Parmi elles, Naps a choisi de porter le modèle Yaps, équipé en verres Goldies (verres plaqués or 24 carats) de la maison Henry Jullien. Avec plus de 3 millions de vue en une semaine, la demande risque donc d’être très forte dans les prochaines jours…