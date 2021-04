Face à un environnement sans cesse en mutation, les opticiens, comme de nombreux autres professionnels, doivent sans cesse se former pour appréhender les nouveaux produits et services, conseiller toujours mieux leurs clients et ainsi faire la différence avec la concurrence. C’est pourquoi BBGR et Nikon ont décidé de capitaliser massivement sur des outils de formation.

« Maîtriser les technologies propres à chaque produit, c’est la garantie de pouvoir bien conseiller le consommateur en fonction de ses attentes et de son profil. Cela passe par l’appropriation des mots pour en parler et convaincre, et la valorisation de l’expérience client en utilisant des outils d’aide à la vente : autant de techniques de vente qui contribuent à la satisfaction des porteurs et à la création de valeur. C’est là que la formation revêt toute son importance », explique Céline Torracinta, directrice marketing de BBGR et Nikon Verres Optiques.

Dans ce cadre, de nombreux outils ont été développés pour répondre aux contraintes de chacun. BBGR propose par exemple différents formats : une formation de groupe au sein du magasin par un représentant commercial ou expert formateur, des modules d’e-formation individualisés, animés en direct et à distance par le formateur et enfin les webinars en live pour rebondir sur les sujets d’actualité.

Comme il n’est pas toujours simple de trouver du temps libre, Nikon a développé EyeLearn en 2019 (voir photo ci-dessus), une application « ludique et digitale, qui permet d’apprendre facilement les caractéristiques des produits Nikon et de se familiariser avec l’histoire de la marque ». Le contenu y est regroupé sous forme de quizz thématiques et de micro cessions de formation de quelques minutes.

Enfin, pour les opticiens qui ont besoin d’être sur le terrain pour mieux appréhender les choses et comprendre comment les verres sont réalisés, des visites éducatives sont organisées depuis 2019 au sein du site de production de Provins, en Seine-et-Marne. (Compte tenu de la situation sanitaire, ces visites ont été suspendues, mais reprendront dès que possible.)

Là encore, différents formats sont proposés :