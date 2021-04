Magic, la collection signée Afflelou qui fonctionne avec des clips pour toutes les situations, connaît un grand succès dans les magasins du réseau. Le lancement ce mois-ci de nouveaux modèles s’accompagne d’une grande campagne de communication avec le nouveau visage Magic, l’actrice française Alice Taglioni, après la très remarquée Sharon Stone.

« Dans un film original, esthétique et musical, le téléspectateur découvre toutes les facettes de notre égérie et les multiples possibilités de la collection Magic. Le décor, entièrement fait de miroirs, reflète à la fois la grâce de l’actrice mais fait aussi référence aux jeux de lumière et de transparence de l’optique. Le regard se porte alors sur Alice, rieuse et insouciante, elle joue avec son reflet et ses Magic qui se transforment à l’infini. Le film illustre ainsi la facilité d’usage de Magic, qui permet à Alice Taglioni de changer de style en un seul geste », détaille l’enseigne.

Cette nouvelle campagne, réalisée avec l’aide de l’agence Jésus et Gabriel, se dévoilera sur l’ensemble des médias (télévision, presse, Internet, réseaux sociaux et communication locale) à partir de dimanche prochain, 11 avril 2021.