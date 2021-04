En ce début avril, Romain Vannini prend ses nouvelles fonctions en tant que directeur général de la filiale française de De Rigo. Il succède à Franck Leclere, parti « poursuivre d’autres opportunités professionnelles », précise le groupe.

Romain Vannini, 40 ans cette année, prend donc en charge la supervision des activités de De Rigo dans l’Hexagone et le développement commercial du lunetier pour l’Europe occidentale.

Cette nomination « vise à générer de la croissance, des bénéfices et de la durabilité » dans un « des marchés clés pour les opportunités de croissance en Europe ». Romain Vannini, qui a occupé différents postes de direction dans le secteur des produits de beauté et soins (Sephora, Skeen), a débuté dans la lunetterie en 2014 comme responsable grands comptes chez Safilo pour la France, avant de prendre la tête de la direction commerciale.

Le nouveau directeur général s’est dit « vraiment enthousiaste et impatient de poursuivre [son] parcours dans le secteur dynamique de la lunetterie. De Rigo a une longue et forte histoire dans l’industrie et mon rôle sera de renforcer l’avantage concurrentiel du groupe sur le marché français. Dans un marché en pleine mutation, nous entendons accompagner chacun de nos clients dans leurs choix d’avenir, de stabilité voire d’indépendance. La période actuelle ouvre de nouvelles perspectives de synergie commune avec nos clients : notre objectif est de répondre à leurs attentes en s’appuyant sur notre offre de marques complémentaires, nos supports marketing personnalisés et notre service global aux opticiens ».