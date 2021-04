Carte Blanche Partenaires, Itelis, Kalixia, Santéclair et Sévéane ont fondé l’Association des plateformes santé (APFS). Cette structure veut contribuer à améliorer la compréhension du rôle des réseaux de soins dans l’accès aux soins des adhérents des Ocam mais aussi faciliter les relations avec les autres intervenants du secteur.

L’Association des plateformes santé est définie par ses fondateurs comme un pôle de réflexion des cinq plateformes et de partage, relatif à leurs activités afin de mieux défendre leur rôle, leurs intérêts et leur capacité à agir. L’APFS a également pour objectif d’amplifier les échanges et la collaboration avec tous les acteurs des filières de soins qui entrent dans le périmètre des réseaux de soins et des partenariats noués par les différentes plateformes : professions de santé, pouvoirs publics, Ocam, associations de patients, presse…

Cette nouvelle entité « à portée métiers » échangera ainsi étroitement avec les complémentaires santé et leurs organes représentatifs. Elle a enfin pour vocation de participer à toute organisation en lien avec ses objectifs : groupe de travail, association, groupement de moyens… L’APFS souhaite tout particulièrement participer activement aux travaux de l’Association Inter-AMC, « en apportant l’expérience de ses membres dans les relations avec l’offre de soins », ainsi qu’aux échanges sur le 100 % santé coordonnés par le gouvernement.

La présidence de l’association sera assurée annuellement par chaque plateforme. Pour sa première année d’existence, c’est Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires, qui a été élu à sa tête. « Aujourd’hui les plateformes santé sont des acteurs majeurs de l’accès aux soins, de l’innovation en santé. Via ses membres fondateurs, l’APFS est au service de plus de 50 millions de bénéficiaires des complémentaires santé. Nous nous devions donc de nous réunir au sein d’une même structure pour faire valoir ce rôle mais aussi pour interagir avec l’ensemble des acteurs de santé », a-t-il déclaré.