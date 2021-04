En 2020, année marquée par la mise en place du 100 % santé et bien entendu la crise sanitaire du Covid 19 dont le premier confinement, l’enseigne Optic 2000 a enregistré un chiffre d’affaires de 797 millions d’euros soit un recul de 10,1 % par rapport à 2019.

L’année a mal débuté avec un mois de janvier en baisse de 27 % due à la mise en place de la réforme 100% santé et aux nombreux dysfonctionnements qui en ont découlé, avec un retard dans la facturation que tous les opticiens ont pu constater.

Du lundi 16 mars au lundi 11 mai, l’enseigne a choisi de fermer ses pointes de vente alors que sévit la première vague de Covid-19. « A l’instar de l’ensemble de la profession et conformément aux positions prises par les organisations professionnelles, l’enseigne a préféré fermer ses magasins compte tenu des risques sanitaires auxquels auraient pu s’exposer le public comme le personnel. Les magasins d’optique ne disposant pas, pendant cette période, des équipements de sécurité nécessaires (masques, gel hydro alcoolique, …) », explique Optic 2000.

Ces deux mois de fermeture ont naturellement fait chuter les résultats : – 92,7 % en avril 2020 par rapport à l’année précédente. Dès le déconfinement, l’activité a immédiatement repris avec pas moins de 810 000 rendez-vous pris entre le 11 mai et le 31 décembre.

Et en 2021 ?

Dès le début de l’année, l’enseigne a souhaité montrer son attachement à la recherche en renouvelant pour une nouvelle durée de 3 ans son soutien à l’Institut de la Vision. Elle a également voulu participer à l’étude Homère « lancée en février 2021, par un collectif d’associations engagées dans la prise en charge des personnes aveugles et malvoyantes ; dont le but est de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les personnes malvoyantes dans leur vie quotidienne afin de trouver des solutions concrètes ». Bien entendu, elle continuera d’apporter son soutien à l’AFM Téléthon. Depuis 2012, ce partenariat a permis de récolter plus de 9 millions d’euros.

Comme tout le monde, Optic 2000 regrette des « prévisions floues » en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. « Le couvre-feu et les fermetures des magasins dans les centres commerciaux sont autant de paramètres qui vont avoir un impact direct sur l’activité et qui auront un retentissement sur le chiffre d’affaires 2021. »

L’enseigne qui a reçu deux récompenses depuis le début de l’année « Trophée du meilleur réseau d’opticiens de l’année » et « Opticien préféré des familles » a pour l’heure orienté son action sur deux leviers en forte demande :