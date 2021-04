Depuis son lancement, le verre Hoya MiyoSmart Vision, qui freine de 60 % en moyenne l’évolution de la myopie infantile, fait beaucoup de bruit. S’il a déjà fait l’objet de nombreuses retombées presse et reportages TV, Hoya a décidé d’intensifier la sensibilisation du grand public à travers une importante campagne TV.

Depuis le 12 avril et jusqu’au 2 mai prochain, pas moins de 570 diffusions du spot Hoya sont prévues, générant plus de 125 millions de contacts selon les estimations.

Ce film reprend les codes du spot radio qui a été diffusé en décembre dernier. Ici, le spot vidéo de 30 secondes met en scène des enfants heureux dans leur vie avec leurs lunettes. Il explique bien entendu la technologie alvéolaire D.I.M.S. qui a permis la naissance du verre, grâce à des animations 3D. Hoya souhaite avant tout diffuser ce message auprès des parents d’enfants de moins de 15 ans et va toucher 74 % de cette cible, en additionnant les estimations de visionnages en direct et en replay.

Pour cela, le verrier a concentré la diffusion de son spot sur des chaînes comme TF1, M6, TMC, Canal + et de nombreuses chaînes de la TNT aux plus fortes heures d’audience. Certains programmes ont particulièrement été sélectionnés comme les journaux TV, très suivis en cette période de confinement de crise sanitaire, mais aussi des émissions à fortes audiences comme l’indémodable Koh-Lanta ou The Voice pour ne parler que des programmes de TF1. Bien entendu, les parents qui le souhaitent trouveront des infos plus détaillées sur le site et les réseaux sociaux d’Hoya qui se feront le relais de la campagne.