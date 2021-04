L’enseigne Monoprix inaugure des espaces baptisés « La santé au quotidien » dans deux de ses points de vente, à Paris (Porte de Châtillon) et à Troyes. En partenariat avec l’allemand Sym Optic (déjà partenaire de Cdiscount), ils intègrent un segment optique avec un parcours client complet.

« Sym propose un nouveau parcours unique, intégré, qui permet au client de faire un test de vue gratuit, recevoir une ordonnance sous 72h, choisir une monture, l’adapter à son visage et commander des verres à sa vue en une fois », explique Monoprix, qui veut désormais s’affirmer comme un « acteur de référence de la santé positive ». Dans les deux espaces tests, les clients se voient ainsi proposer différents services : examen de vue gratuit avec émission d’ordonnance (en téléconsultation asynchrone), essayage et vente de lunettes avec ou sans correction. Les produits sont modulables : au sein d’une même collection, les verres et montures peuvent être interchangés grâce à un système de verres clipsables. « Toutes les lunettes entrent dans les plafonds du 100 % santé et sont donc remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle avec un reste à charge zéro et le tiers payant disponible », souligne Monoprix.

Les espaces santé de l’enseigne proposent également une offre de télémédecine avec la start-up Tessan. Des cabines de téléconsultation mettent le patient en relation avec un généraliste, sans rendez-vous, après 7 minutes d’attente en moyenne. L’inscription du patient se fait grâce à sa carte Vitale et ne nécessite pas d’avance de frais. Le concept intègre en outre des pharmaciens et des conseillers spécialisés pour orienter les clients dans l’offre produits, laquelle concerne l’activité physique, le sommeil, l’apaisement, la relaxation, le diagnostic, la nutrition, la féminité, la beauté holistique, la sexualité, le bien vieillir, les enfants ou encore les animaux.

Dans les prochaines semaines, Monoprix compte déployer ses espaces « La santé au quotidien » dans un grand nombre de ses magasins, ainsi que sur son site Internet.