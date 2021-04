Hoya Advanced Lights Protection offre une protection contre les rayons HEV, UV et la lumière bleue nocive, en extérieur comme en intérieur.

Advanced Lights Protection coupe à 100 % la lumière HEV jusqu’à 410 nm et jusqu’à 50 % de la lumière bleue des écrans. Ce traitement protège en outre à 100 % contre les UV en face avant. Faisant référence à une étude réalisée par l’institut Arcane, Hoya affirme qu’il répond aux attentes de 85 % des porteurs qui sont soucieux de protéger leurs yeux : « en renforçant le rôle des opticiens en prévention de la santé visuelle, cette combinaison exclusive apporte aussi de nouvelles opportunités de développement », ajoute le verrier, en déclarant que les performances d’Advanced Lights Protection permettent de diminuer les dommages rétiniens, de protéger la cornée et le cristallin, de réduire les risques de DMLA et de cataracte précoce, ainsi que la fatigue visuelle face aux écrans.

Hoya lance en parallèle le traitement Hi-Vision LongLife Blue UV Control, présenté comme un condensé de tous les bénéfices des traitements premium de la gamme Hi-Vision LongLife. Il filtre 100 % des UV en face avant, 100 % de la HEV jusqu’à 410nm, jusqu’à 55 % de la lumière bleue nocive (400-455nm) et protège contre les UV réfléchis en face arrière.