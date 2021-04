Pour cet été, Serengeti lance une nouvelle collection et s’aventure par la même occasion dans l’univers sport. Bien entendu tout en respectant sa devise d’être « la marque de lunettes de soleil créative haut de gamme combinant les technologies les plus avancées du marché ».

C’est principalement à travers des formes plus casual que s’exprime cette ligne Sport. Elle s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes à travers 5 modèles : Rolla et sa forme rectangulaire, Oatman, une adaptation de la forme aviateur, la féminine Wakota, le sportif chic Bellemon et la métallique et géométrique Shelby.

Cette nouvelle gamme a été pensée dans un souci de respect de l’environnement. Ainsi, pour réduire l’impact écologique, les montures ont été réalisées dans un nouveau matériau, l’éco-nylon. Autrement appelé le Grilamid BTR XE 4010, il s’agit d’un polymère obtenu à partir de ricin, une plante capable d’absorber de grandes quantités de Co2. Les étuis sont réalisés en cuir vegan certifiés FSC. Les emballages sont en carton fabriqués à partir de 40 % de carton kraft recyclé. Enfin, les chiffonnettes sont recyclées et recyclables.

Plusieurs configurations de verres sont disponibles pour offrir une protection optimale tout en répondant aux besoins visuels du porteur :