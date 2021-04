Le gouvernement a récemment annoncé la prolongation de l’aide de 500 euros pour la digitalisation des TPE et l’élargissement du dispositif à toutes les entreprises de moins de 11 salariés.

Dans le cadre du plan de soutien à la numérisation des commerçants, des artisans et des professionnels libéraux, une aide de 500 euros a été mise en place pour aider les TPE fermées administrativement lors du second confinement et les hôtels à couvrir les coûts de digitalisation. Ce chèque numérique a déjà été sollicité par 27 000 entreprises. Pour permettre à un maximum d’entreprises de bénéficier de ce dispositif, la période d’éligibilité des factures a été prolongée jusqu’au 30 juin. Cette aide sera par ailleurs étendue à toutes les entreprises de moins de 11 salariés, tous secteurs d’activité confondus. Les opticiens pourront donc également en bénéficier via le site dédié cheque.francenum.gouv.fr, quand le décret actant l’extension du dispositif sera publié au Journal Officiel.

Pour bénéficier de cette aide, vous devrez justifier, à l’aide d’une ou plusieurs factures, avoir engagé des dépenses de numérisation à hauteur de 450 euros minimum entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021. Deux types de dépenses sont éligibles :

l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d’une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne. Ces solutions doivent concerner la vente ou la promotion (site e-commerce, visibilité Internet…), la gestion (système de réservation et/ou de prise de rendez-vous, gestion des stocks…) ou la relation client (e-mailings, etc.) ;

l’accompagnement à la numérisation (diagnostic pour démarrer sa transformation numérique) par un consultant privé référencé sur le téléservice cheque.francenum.gouv.fr.

Pour les factures datées d’avant le 28 janvier, la demande devra être faite dans un délai de 4 mois à partir du 28 janvier. Pour les factures datées entre le 28 janvier et le 30 juin, elle devra être faite dans un délai de 4 mois après la date de la facture la plus récente.

Notons que les bénéficiaires du chèque numérique s’engagent à communiquer sur cette aide en indiquant la mention « Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre du plan de relance » sur les documents relatifs au projet financé (communiqués de presse, plaquettes, invitations, affiches, supports audiovisuels, sites, réseaux sociaux…). Le logo de France Relance devra être affiché sur tous ces documents.