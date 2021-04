La nouvelle campagne 2021 des lunettes Puma veut offrir « une nouvelle vision d’optimisme, d’espoir et de confiance en soi ». Pour cela, l’équipementier sportif a recruté deux nouveaux visages pour incarner la philosophie soutenue par la marque « Only see great ».

C’est le footballeur allemand Eric Maxim Choupo-Moting, qui évolue actuellement au poste d’attaquant au Bayern Munich, et l’influenceuse fitness Emilia. « Deux personnalités illustrant tout ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’on croit en soi, que l’on voit plus loin et que l’on voit que le positif (Only see great) », explique Puma. Eyewear. Deux ambassadeurs qui prêtent donc leur image pour présenter les nouveautés optiques et solaires de la marque distribuée par Kering Eyewear, avec entre autres « des montures épurées avec des profils imposants, associant fonctionnalité et élégance, confectionnées dans des matériaux légers et rehaussés de verres flash et de détails en caoutchouc. On retrouve également les symboles emblématiques de la marque que sont la bande Puma et le logo chat ».