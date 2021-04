Si Carrera s’est fait une jolie place sur le segment mode, la marque détenue par Safilo n’oublie pas de rendre hommage à ses racines sportives, à l’image du modèle solaire Hyperfit 19/S.

Cette nouveauté de la collection printemps-été 2021 de Carrera réinterprète la forme Glacier que l’on a pu croiser dans différentes collections avec des lignes plus rondes. Outre le style, ce modèle se caractérise par une nouvelle charnière « au design innovant garantissant un confort maximal ainsi qu’un ajustement ultra-flexible et anatomique », promet le fabricant. Elle est réalisée en caoutchouc pour s’ajuster facilement à la taille de la tête, tout en garantissant à la fois confort et maintien.

Les lunettes de soleil Hyperfit 19/S sont disponibles en noir avec des verres gris, en noir mat et verres verts ou pour ceux qui recherchent des styles plus audacieux, en blanc à taches noires avec des verres gris et en fuchsia à taches noires avec des verres gris/violet.