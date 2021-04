En début d’année, nous vous parlions de la première offre de produits cobrandés Essilor / Luxottica lancée alors sur le marché américain. 3 mois plus tard, les deux géants de l’optique viennent d’annoncer son arrivée dans l’Hexagone.

Comme son nom l’indique, la collection Ray-Ban Authentic combine des montures Ray-Ban à « l’expertise d’Essilor au service de la vue ». Une collection « qui mise sur ces deux atouts pour répondre aux besoins des consommateurs et ainsi diversifier en particulier la catégorie des verres unifocaux et développer celle des verres solaires correcteurs ».

C’est en effet avec une large offre de verres que cette collection séduira les porteurs. Outre les formes et la signature Ray-Ban, ils auront le choix entre des verres dégradés, un large éventail de couleurs de verres solaires et la dernière génération de verres photochromiques Transitions. Avec cette collection, EssilorLuxottica affiche la volonté de « proposer aux clients et aux consommateurs des produits entièrement personnalisés ».

Geoffroy Monzini, directeur général de Luxottica France, voit dans Ray-Ban Authentic « une offre de produits qui contribuera à développer le marché pour les années à venir. Les consommateurs, et plus particulièrement les amateurs de Ray-Ban, sont en quête d’une expérience de marque plus complète. […] La collection est un mélange magique de style et de vision qui donnera satisfaction aussi bien aux opticiens qu’aux consommateurs ».

Une première étape

Cette nouvelle offre commune est une première étape. Dans quelques mois, elle intègrera également l’offre Ray-Ban Authentic Essilor Spécial Edition, qui sera disponible uniquement pour les opticiens partenaires du verrier. Elle inclura les solutions Varilux, Eyezen et Crizal à l’offre initiale.

Avec « Ray-Ban Authentic Essilor Spécial Edition, les opticiens partenaires disposeront d’une offre d’équipements complets très différenciée et de qualité supérieure qui s’appuiera sur la passion et l’attachement profondément ancrés des consommateurs pour la marque Ray-Ban » explique Lena Henry, directrice générale d’Essilor France.