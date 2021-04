C’est à travers un bref communiqué que Marcolin a annoncé la fin de son partenariat avec la licence lunettes de la griffe de mode Dsquared2.

Initiée en 2008 et renouvelée une fois en 2016, la collaboration entre Marcolin et Dsquared2 pour la création, développement et distribution des collections de lunettes optiques et solaires s’arrêtera cette année. Plus précisément, elle prendra fin officiellement le 30 juin prochain, à l’expiration du dernier contrat. Le communiqué précise qu’il s’agit là d’une décision mutuelle des deux groupes.

Les collections de lunettes Dsquared2 vont-elles totalement disparaître des magasins d’optique ? On est prêt à parier qu’elles reviendront rapidement avec un autre lunetier tant elles ont séduit de nombreux porteurs de lunettes, avec un style accessible, intégrant toujours une pointe d’originalité et une touche mode.