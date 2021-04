Pour vous aider à développer le segment contactologie, Novacel vous propose de créer votre propre site e-commerce personnalisé.

2 porteurs sur 10 déclarent acheter leurs lentilles de contact et solutions d’entretien sur Internet. Pour permettre aux opticiens de capter cette clientèle et de la fidéliser, Novacel inaugure un nouveau service : la création d’un magasin digitalisé dédié à la contactologie, accessible en permanence, après avoir lancé une gamme de lentilles personnalisables.

Chaque opticien peut ainsi créer son site www.lentilles-opticiens.com/nom du magasin, moyennant un abonnement mensuel (à partir de 19.90€ HT par mois). Il se connecte ensuite à lentilles-opticiens.com via son compte Novasoft, configure l’outil avec l’aide de la hotline EDI, puis reçoit la PLV personnalisable pour la mise en avant de son site marchand.

La gestion du site se fait en totale autonomie : importation des photos et des logos de votre choix, fixation des tarifs des produits, horaires d’ouverture… La traçabilité des commandes ainsi que l’accès aux factures et aux devis des clients se font directement via l’interface. Le site lentilles-opticiens.com, certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé), peut être intégré au site web du magasin déjà existant (les données consommateurs sont protégées, restent la propriété de l’opticien et Novacel s’engage à ne les utiliser en aucun cas). Le porteur peut y commander ses lentilles et ses solutions 24h/24h et 7j/7 (paiement sécurisé par carte bancaire). La marchandise est livrée soit gratuitement chez l’opticien, soit au domicile du client moyennant des frais de port supplémentaires. Ce nouveau service est disponible à compter de mi-mai.