Aésio mutuelle et Apivia Macif Mutuelle deviennent actionnaires de Carte Blanche Partenaires (CBP), qui comptera 12,5 millions de bénéficiaires en 2022, contre 8 millions aujourd’hui.

Après l’annonce, en octobre 2020, du choix de Carte Blanche comme réseau de soins commun, les deux mutuelles d’Aéma Groupe annoncent leur entrée au capital de la plateforme de santé. Aésio mutuelle et Apivia Macif Mutuelle prennent une participation à hauteur de 13 % et deviennent actionnaires de CBP aux côtés d’Aviva Assurances, Pacifica, Prédica, Generali Vie, Henner, MNH, Sogecap, SwissLife Prévoyance et Santé, Thélem Assurances, L’Equité et Cegema.

Cette opération s’accompagne de l’entrée de Sophie Elkrief, directrice générale d’Aésio mutuelle et de Jean-Marc Simon, directeur général d’Apivia Macif Mutuelle au Conseil d’Administration de CBP. Il s’agit d’“une étape importante du développement de Carte Blanche Partenaires. Plus d’1 Français sur 6 va bénéficier de nos services. C’est une nouvelle confirmation de la pertinence et de la valeur ajoutée de notre modèle de réseau de soins ouvert”, déclare Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires, également président de l’APFS (Association des plateformes santé) récemment créée.

L’accès des adhérents santé d’Aésio mutuelle et d’Apivia Macif Mutuelle aux services de CBP s’échelonnera tout au long de l’année 2021 pour un déploiement pleinement opérationnel au 1er janvier 2022 (les premiers contrats Aésio mutuelle ont été intégrés au 1er janvier 2021). Ils bénéficieront des réseaux de soins Carte Blanche en optique, audition et dentaire / implantologie, du réseau bien-être et préventif (ostéopathes, diététiciens et pédicures-podologues) et du service Mon Devis Décrypté.