Si les verres servent avant tout à corriger la vision des porteurs, les fabricants cherchent à leur donner de plus en plus de valeur ajoutée. On pense aux lancements récents, notamment le verre d’Hoya qui réduit le développement de la myopie ou encore le traitement antivirus de Zeiss sur des verres optiques. Eschenbach Optik lance en ce moment Acunis, un verre qui promet lui, de soulager la migraine.

Acunis est une nouvelle gamme de verres filtrants destinée au migraineux et plus particulièrement aux personnes touchées par la photophobie. On le sait, la photophobie est l’un des principaux déclencheurs des migraines. On estime d’ailleurs que 90 % des personnes concernées par les migraines laissent apparaître une photophobie prononcée.

Techniquement, avec leur teinte rose, les verres Acunis réduisent « la transmission des composantes de la lumière responsables de l’éblouissement (situées autour de 484 nm sur le spectre lumineux) », explique Eschenbach Optik. Quels en sont les effets ? « Le port direct des verres filtrants dès les premiers signes de migraine permet, dans un premier temps, de réduire les symptômes tels que les nausées et l’hypersensibilité sensorielle, mais s’avère également efficace pour neutraliser les douleurs de natures pulsatiles et lancinantes causées par les crises de migraine », continue le fabricant.

Les verres Acunis, qui protègent également contre les UV, sont disponibles en trois niveaux de teinte, du plus clair au plus foncé. Ils sont également disponibles sur des clips universels, qui s’adaptent donc à n’importe quelle monture.